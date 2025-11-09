Пассажиры пожаловались на транспортный коллапс в Шереметьево
Пассажиры московского аэропорта Шереметьево жалуются на транспортный коллапс. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Очередь к паспортному контролю не движется уже более получаса, а из‑за неработающей вентиляции людям жарко и душно, говорят очевидцы.
По словам путешественников, автоматический контроль не функционирует, работает около 50 окон. В очереди находятся граждане Турции, Китая и других стран. Ситуацию усугубляет то, что сотрудники аэропорта не дают пассажирам никакой информации.
5 ноября сообщалось об аварийной посадке борта Махачкала-Москва в Шереметьево.
