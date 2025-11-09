В Подмосковье обнаружили тело пропавшего месяц назад подростка-зацепера
В Дмитровском районе Московской области обнаружили тело 14-летнего подростка, который четыре недели назад сбежал из дома в Лобне после ссоры с родителями. Об этом 9 ноября сообщила волонтёр Инна Касьянова, принимавшая участие в поисках.
По информации портала MSK1.RU, точное место обнаружения тела волонтёры пока не разглашают, так как там продолжают работать эксперты.
Следственный комитет Подмосковья подтвердил гибель подростка 29 октября. На тот момент удалось обнаружить лишь фрагменты тела, а личность мальчика установили по ДНК. В ходе расследования рассматриваются различные версии произошедшего, однако приоритетной считается версия о том, что он получил смертельные травмы при столкновении с электричкой.
Подросток ушёл из дома в ночь на 13 октября, оставив дома телефон, деньги и документы. Родители отмечали, что он контактировал с зацеперами, однако предупреждения взрослых о рисках такого увлечения он выслушивал спокойно.
Поисковики и правоохранители обследовали множество километров вдоль железнодорожных путей: сначала находили вещи мальчика, а затем – части тела. Местные жители и добровольцы активно участвовали в поисках.
