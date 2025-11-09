В Подмосковье обнаружили тело пропавшего месяц назад подростка-зацепера

09 ноября 2025, 22:00

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Дмитровском районе Московской области обнаружили тело 14-летнего подростка, который четыре недели назад сбежал из дома в Лобне после ссоры с родителями. Об этом 9 ноября сообщила волонтёр Инна Касьянова, принимавшая участие в поисках.