В жилом доме Пермского края обрушился потолок
В Соликамске (Пермский край) 8 ноября произошло обрушение межэтажного перекрытия в квартире №10 дома №23 на улице Володарского.
По данным telegram‑канала «Слуховой анализатор», в результате инцидента никто не пострадал, однако всем жильцам дома запретили возвращаться в квартиры. При этом временного размещения людям не предоставили.
СМИ опубликовало фотографии с места происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию округа. Ответа пока нет.
Согласно реестру, двухэтажный дом №23 на улице Володарского, построенный и введённый в эксплуатацию в 1954 году, не числится аварийным. Его общая площадь составляет 1 728,30 кв. м. В нем насчитывается 15 жилых помещений. Объект находится в управлении ООО «ЖКО «Соликамск».
