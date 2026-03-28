Пассажиры рейса Air Serbia несколько дней не могут долететь до Петербурга
Воздушное судно, выполнявшее рейс JU 4124 по маршруту Белград — Санкт-Петербург, предприняло две безуспешные попытки вылета. Как пишет «Фонтанка», первая состоялась 26 марта. После выполнения четырех кругов в зоне ожидания из-за закрытия аэропорта Пулково борт вернулся в аэропорт. Пассажиров разместили в гостинице.
Повторная 27 марта в 23:55 также не увенчалась успехом — самолет не смог приземлиться в Пулково и его перенаправили в Хельсинки. После посадки в авиагавани финской столицы командир проинформировал пассажиров о выявленных неполадках в работе двигателя и шасси.
В настоящий момент лайнер остается в Хельсинки. Пассажиры, среди которых есть дети, беременные женщины и владельцы животных, находятся на борту.
Воздушное судно отбуксировали на стоянку для проведения ремонтных работ. Информация о сроках отправки пассажиров в Санкт-Петербург сейчас отсутствует.
