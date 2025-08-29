Самолеты рейсом «Сочи-Ереван» не смогли вылететь из аэропорта из-за неисправностей сразу двух бортов

29 августа 2025, 11:28

SHOT: рейс «Сочи-Ереван» не смог вылететь из аэропорта из-за неисправности

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Рейс Сочи—Ереван не смог вылететь из-за одновременных неисправностей двигателей у двух самолётов.