Самолеты рейсом «Сочи-Ереван» не смогли вылететь из аэропорта из-за неисправностей сразу двух бортов
Рейс Сочи—Ереван не смог вылететь из-за одновременных неисправностей двигателей у двух самолётов.
По данным SHOT, первоначально отправление было запланировано на 6:30, однако у самолёта авиакомпании «Россия» выявили дефект двигателя, и вылет отложили. Рейс должны были выполнить резервным бортом, но и у него произошёл отказ двигателя. Пассажиров подвезли к воздушному судну, а затем вернули в терминал — вылет снова перенесли.
Ранее, 24 августа, Telegram‑канал «Военный Осведомитель» опубликовал видео инцидента в Ереване: при буксировке истребителя МиГ‑29 с аэродрома Эребуни произошёл наезд на ограждение. Согласно данным канала, ночью при буксировке сломался элемент жёсткой сцепки, из‑за чего самолёт покатился назад и столкнулся с оградой; по данным источника, ни ограждение, ни буксировочная техника серьёзно не пострадали. Сообщается, что, вероятно, это был списанный самолёт — МиГ‑29 с бортовым номером «15 красный» в последний раз видели в небе в 2022 году.
В публикации также напомнили о случае весной 2021 года под Киевом, когда 47‑летний капитан ВВС Украины на автомобиле Volkswagen Touran врезался в стоящий МиГ‑29. Тот самолёт признали утраченным, водитель получил лёгкие травмы, а военная прокуратура Киевского гарнизона возбудила дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества.
