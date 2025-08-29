Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

29 августа 2025, 01:13

Фото: Istock/Dushlik

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-378 из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета после отказа левого двигателя, произошедшего через минуту после взлёта.