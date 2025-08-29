Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Сочи из-за отказа двигателя
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-378 из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета после отказа левого двигателя, произошедшего через минуту после взлёта.
Инцидент произошёл в 22:10 по московскому времени после неоднократных задержек вылета. Согласно данным Mash, изначально рейс был запланирован на 20:50, но дважды переносился — сначала на час, затем ещё на полчаса. Через приблизительно 60 секунд после взлёта пассажиры и экипаж услышали громкий хлопок в левом двигателе, после чего командир воздушного судна принял решение о немедленном возврате в аэропорт Сочи.
После экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте. Всех пассажиров разместили в отеле, а следующий вылет перенесли на ориентировочно 5:00 утра.
Представители авиакомпании и аэропорта пока не прокомментировали технические причины инцидента. На месте работают специалисты для оценки состояния воздушного судна и расследования обстоятельств произошедшего.
