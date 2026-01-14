Пассажиры рейса «Краснодар — Москва» уже 17 часов ждут вылета из-за угрозы БПЛА
Пассажиры рейса SU-1265 «Краснодар — Москва» уже около 17 часов ожидают вылета из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Самолёт должен был отправиться ещё вчера в 18:20, однако вылет так и не состоялся. Первые шесть часов люди провели в аэропорту без какой-либо официальной информации.
Позднее пассажирам предоставили размещение в отелях. По их словам, причиной задержек сначала называли снегопад, затем — беспилотную опасность, после чего аэропорт временно прекратил работу, а рейсы перенесли.
Вылет рейса перенесли на сегодня на 10:40, однако пассажиры до сих пор остаются в ожидании. Также задерживаются около десяти других рейсов на прилёт и вылет, часть самолётов отменили.
