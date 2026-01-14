Пассажиры рейса «Краснодар — Москва» уже 17 часов ждут вылета из-за угрозы БПЛА

14 января 2026, 16:40

Фото: iStock/Chalabala

Пассажиры рейса SU-1265 «Краснодар — Москва» уже около 17 часов ожидают вылета из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».