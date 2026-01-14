В Башкирии трехлетний мальчик проткнул себе живот карандашом
В Янауле в новогодние праздники в больницу доставили трёхлетнего мальчика с карандашом в животе. Об этом сообщает Ufa1.
Инцидент произошёл, когда ребёнок игрался и упал на пенал с канцелярией, в результате чего предмет проткнул кожу и частично вошёл в брюшную полость. Мальчика срочно прооперировали: врачи извлекли карандаш, при этом органы жизнедеятельности остались невредимыми. На момент публикации ребёнок уже выписан домой и находится под наблюдением родителей.
