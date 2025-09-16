«Защитник-потрошитель»: Адвокат выиграла многомиллионное дело и похитила деньги
Красноярский юрист Ирина Дырнаева выиграла для своего доверителя, Юрия Корчинского, многомиллионное дело против автосалона, но затем присвоила все полученные средства. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Суд обязал компанию выплатить клиенту около девяти миллионов рублей за автомобиль ненадлежащего качества. Деньги поступили на счёт Корчинского, но кассационный суд позднее отменил это решение. ОН направил дело на новое рассмотрение и постановил вернуть автосалону часть суммы.
К тому времени деньги уже исчезли. Выяснилось, что Дырнаева имела доступ к счёту по доверенности и вывела средства. Она и её родственники потратили их на роскошный отдых, дорогую одежду и автомобиль, открыто демонстрируя это в соцсетях.
Адвокат отрицает доступ к карте. Полиция отказалась возбуждать дело, так как не нашла состава преступления. Корчинский надеется на справедливость и хочет прекратить разбирательства.
Читайте также: