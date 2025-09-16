«Защитник-потрошитель»: Адвокат выиграла многомиллионное дело и похитила деньги

16 сентября 2025, 15:56

В Красноярске адвокат присвоила себе выигранные в суде девять млн рублей

Фото: Istock/marvod

Красноярский юрист Ирина Дырнаева выиграла для своего доверителя, Юрия Корчинского, многомиллионное дело против автосалона, но затем присвоила все полученные средства. Подробности сообщает РЕН ТВ.