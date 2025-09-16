Россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в машине

16 сентября 2025, 14:54

Автоюрист Славнов: за секс в машине может грозить уголовная ответственность

Фото: iStock/Dima Berlin

Россиянам может грозить уголовное наказание за секс в припаркованном в общественном месте автомобиле. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов, передает «Абзац».