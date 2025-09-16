Россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в машине
Россиянам может грозить уголовное наказание за секс в припаркованном в общественном месте автомобиле. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов, передает «Абзац».
По его словам, подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство или как более серьезное преступление — развратные действия. Если свидетелями полового акта стали взрослые, это будет рассматриваться как мелкое хулиганство. Однако если секс увидели дети, это может повлечь уголовную ответственность.
Автоюрист отметил, что даже если никто не стал свидетелем интимного контакта в автомобиле, это не освобождает от ответственности. Достаточно жалобы на нарушение тишины, и владельца транспортного средства могут оштрафовать на две тысячи рублей.
