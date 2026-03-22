22 марта 2026, 06:48

РЕН ТВ: сотни человек пропали без вести после удара Ирана по Израилю

В результате атаки Ирана на израильский Арад пострадали 88 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Никита Кулюхин со ссылкой на местную систему здравоохранения.





21 марта иранская армия нанесла удар баллистической ракетой по спальному району. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, которые ищут людей под завалами разрушенных домов.



«Сотни людей пропали без вести, десятки людей пострадали. Уже известно о погибших», — передает Кулюхин.