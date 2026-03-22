Сотни человек пропали без вести после удара Ирана по Израилю
В результате атаки Ирана на израильский Арад пострадали 88 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Никита Кулюхин со ссылкой на местную систему здравоохранения.
21 марта иранская армия нанесла удар баллистической ракетой по спальному району. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, которые ищут людей под завалами разрушенных домов.
«Сотни людей пропали без вести, десятки людей пострадали. Уже известно о погибших», — передает Кулюхин.На фоне этих событий стало известно, что недалеко от берегов Ирана базируется атомная подводная лодка ВМС Великобритании.