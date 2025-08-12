Туристка утонула во время купания на пляже в Сочи
В Краснодарском крае на одном из курортов погибла туристка, которая отправилась поплавать в море. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Все произошло утром 12 августа на пляже недалеко от поселка Лоо. В тот день отдыхающие заметили в воде бездыханное тело и вытащили его на берег. Очевидцы попытались реанимировать женщину, но не смогли. Затем на место прибыли медики, которые констатировали ее смерть.
В настоящее время устанавливается личность погибшей, а также причины и обстоятельства произошедшего. Официального комментария по этому поводу пока нет.
Ранее сообщалось, что в акватории рядом с центральной набережной Евпатории утонула 26-летняя девушка.
Читайте также: