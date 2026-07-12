Пассажиры застряли в аэропорту Владивостока
Дальневосточная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с правами пассажиров рейса Владивосток — Шанхай, отправление которого отложили более чем на сутки. Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения.
Как уточнили в пресс‑службе ведомства, вылет рейса авиакомпании «Россия», запланированный на 11 июля в 23:45 (16:45 мск), перенесён на 13 июля — расчётное время отправления составляет 02:45 (19:45 12 июля по московскому времени). Информацию об изменении расписания довели до пассажиров заблаговременно.
По данным Приморской транспортной прокуратуры, авиакомпания предоставила им все обязательные услуги в соответствии с федеральными правилами. В надзорном ведомстве также отметили, что жалоб от пассажиров не поступало.
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