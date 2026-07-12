Пассажиры застряли в аэропорту Владивостока

12 июля 2026, 05:22

Вылет самолёта из Владивостока в Шанхай задерживается более чем на сутки

Фото: istockphoto/Chalabala

Дальневосточная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с правами пассажиров рейса Владивосток — Шанхай, отправление которого отложили более чем на сутки. Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения.