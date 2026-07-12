Улицы Петербурга затопило после сильного дождя
Ливень спровоцировал масштабные подтопления в Санкт‑Петербурге. Вода скопилась на улицах сразу в нескольких районах города, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Очевидцы рассказывают, что у дома № 1 на Областной улице образовался настоящий водоём, практически превративший дворовую территорию в «море». Кроме того, затопило Индустриальный проспект и перекрёсток улиц Уточкина и Королёва, а возле станции метро «Комендантский проспект» под водой оказалась остановка общественного транспорта.
Сверхнормативное количество осадков зафиксировали в восьми муниципальных образований. Больше всего дождя выпало в Красносельском, Пушкинском, Петродворцовом, Колпинском, Курортном, Московском и Калининском районах.
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