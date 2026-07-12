Два ребёнка погибли при столкновении парома с мостом в Сирии
В провинции Дейр‑эз‑Зор на востоке Сирии речной паром столкнулся с мостом при переправе через реку Евфрат. Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на службу гражданской обороны.
На борту судна находилось не менее 35 человек. В результате ЧП погибли двое детей. Спасателям удалось спасти 15 пассажиров.
По словам директора национальной больницы в Дейр‑эз‑Зоре Обейды Абдераззака, в медучреждение доставили семь пострадавших. Поисковые работы в отношении остальных пассажиров парома продолжаются.
Ранее в Ленинградской области две женщины решили выйти на сапборде в Финский залив в условиях неблагоприятных погодных условий. Подробнее об этом в нашем материале.
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