Два ребёнка погибли при столкновении парома с мостом в Сирии

12 июля 2026, 04:25

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В провинции Дейр‑эз‑Зор на востоке Сирии речной паром столкнулся с мостом при переправе через реку Евфрат. Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на службу гражданской обороны.