В Японии два истребителя F-35 совершили экстренную посадку

Фото: iStock/yucelyilmaz
Два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори. Об этом передает агентство Kyodo.
Сообщается, что посадка была совершена из-за проблем с электроникой самолетов. Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани закрыта. О пострадавших не сообщается. В настоящий момент проводится выяснение обстоятельств.
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A; F-35B; F-35C.
Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Москве возле предприятия обнаружили похожий на воздушный шар подозрительный предмет
Два самолёта столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб
Неизвестный объект, напоминающий ракету, приземлился на крышу дома в Подмосковье
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A; F-35B; F-35C.
Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Москве возле предприятия обнаружили похожий на воздушный шар подозрительный предмет
Два самолёта столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб
Неизвестный объект, напоминающий ракету, приземлился на крышу дома в Подмосковье
Дарья Осипова