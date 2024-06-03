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В Японии два истребителя F-35 совершили экстренную посадку

В Японии из-за проблем с электроникой два F-35 совершили экстренную посадку
03 июня 2024, 09:15
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори. Об этом передает агентство Kyodo.
Сообщается, что посадка была совершена из-за проблем с электроникой самолетов. Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани закрыта. О пострадавших не сообщается. В настоящий момент проводится выяснение обстоятельств.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения», разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A; F-35B; F-35C.



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#подмосковье
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#авиашоу
#предприятия
#дома
В Дубне спасатели помогли водителю выбраться из зажатой кабины грузовика
03 июня 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
На мосту через Волгу произошло столкновение мусоровоза и пассажирского автобуса, в котором находились 45 пассажиров. В службу «Система-112» об аварии сообщили очевидцы.

«Прибыв на место аварии, спасатели выяснили, что в аварии пострадал водитель грузовика. Его зажало в кабине поврежденными конструкциями. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали мужчину 1998 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи для госпитализации», — рассказал замначальника части Михаил Палёнов.

Остальные участники ДТП в оказании медицинской помощи не нуждались. Дорожно-транспортное происшествие произошло в городском округе Дубна.

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#аварии
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В подмосковном лесу задержали мужчину с крупной партией гашиша
03 июня 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

38-летнего жителя Екатеринбурга задержали полицейские в лесу около деревни Голубое городского округа Солнечногорск по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В телефоне у задержанного полицейские обнаружили координаты тайника с наркотиками. По этим координатам были найдены три свёртка с прессованным веществом массой более килограмма», — говорится в сообщении.
Эксперты исследовали содержимое одного из свёртков общим весом около 400 граммов: оказалось, что это наркотик гашиш.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#солнечногорск
#наркотики
#полиция
#криминал
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Несколько человек погибло в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
МО Сирии: несколько человек погибли при ударе Израиля по окрестностям Алеппо
03 июня 2024, 03:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство обороны Сирии сообщило, что несколько человек погибли в результате израильского удара на окраины Алеппо, передает РИА ​Новости.
Отмечается, что авиаудар по юго-восточной части провинции был нанесен около 00:20.

«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», – сообщили в оборонном ведомстве.

30 мая стало известно, что по меньшей мере один ребенок погиб в результате израильского удара на сирийский город Банияс.

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#израиль
#сирия
#удар
#ногинск
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Около японской префектуры Исикава зафиксировали землетрясение
Вблизи японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 5.9
03 июня 2024, 02:10

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитной 5.9 произошло вблизи префектуры Исикава в Японии, сообщило управление метеорологией Японии, передает РИА Новости.
Сначала сообщалось, что землетрясение произошло в граничащих друг с другом префектурах Тояма и Исикава. Затем Метеорологическое бюро скорректировало данные.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами пока не объявлена.

Ранее, 4 мая, в Японии также были зафиксированы подземные толчки. После этого магнитуда землетрясения составила 6,0, а его эпицентр находился в префектуре Фукусима. В то же время толчки ощущались в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба и Токио.

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#землетрясение
#япония
#метеоролог
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В Москве возле предприятия обнаружили похожий на воздушный шар подозрительный предмет
МК: подозрительный предмет, похожий на шар, опустила вблизи предприятия в Москве
02 июня 2024, 23:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве подозрительный предмет, похожий на воздушный шар, приземлился на территории предприятия, передает «МК».
Отмечается, что находка была обнаружена около 20:30 на северо-востоке столицы, недалеко от предприятия на Алтуфьевском шоссе.

В публикации сообщается, что к воздушному шару прикреплена коробка с надписью «радий». Место инцидента оцеплено, там работает полиция. На данный момент официальные комментарии отсутствуют.

Ранее в подмосковной Балашихе в результате падения обломков малоразмерного воздушного шара, сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО), были повреждены три дома.

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#полиция
#предприятие
#москва
#шоссе
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В Петербурге мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей и покончил с собой
02 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/tiero

Неадекватный мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей, после чего покончил собой. О трагедии в петербургском Зеленогорске сообщает РЕН ТВ.
Знакомая семьи напавшего Артёма рассказала, что он и его девушка Анастасия иногда употребляли запрещённые вещества. В день, когда произошла трагедия, они выпивали с друзьями.

Она также подчеркнула, что пара часто конфликтовала из-за бытовых проблем. Однако Артём и Анастасия сильно любили друг дурга.

По словам женщины, Артём давно ведёт себя неадекватно. В какой-то момент у него началась «паранойя» – он стал думать, что его девушка не до конца ему доверяет, а коллеги вообще шпионят за ним.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.

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#уголовное
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Пьяный мужчина устроил стрельбу в подмосковной Балашихе
02 июня 2024, 22:45

Фото: iStock/Shutter2U

В подмосковной Балашихе пьяный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в ЖК «Пехра» в воскресенье вечером. Два пьяных молодых человека во дворе ругались матом, приставали к прохожим и в целом вели себя неадекватно.

Один из них набросился на пожилую женщину с кулаками в подъезде, после чего поругался с водителем припаркованного авто. В ходе их конфликта он достал оружие, предположительно, травматический пистолет и начал угрожать водителю. Тот, в свою очередь, закрылся в машине и вызвал полицию.

Затем злоумышленник всё-таки осуществил выстрел, пустив пулю в лобовое стекло этого автомобиля. После этого он вместе со вторым участником потасовки скрылся со дворах.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые отправились искать дебоширов. В настоящее время нет информации о том, удалось ли их задержать.

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#балашиха
#стрельба
#пьянство
#конфликт
#росгвардия
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Конфликт между мужчинами закончился стрельбой в Подмосковье
02 июня 2024, 21:44

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Пушкине конфликт двух мужчин завершился стрельбой, в результате которой один из них был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу. В полицию поступило сообщение о стрельбе около одного из домов в посёлке Лесное.

Выяснилось, что там произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в оппонента.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, а стрелка задержали. Им оказался мужчина 1993 года рождения, на которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Полицейские изъяли оружие.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По её итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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#подмосковье
#стрельба
#конфликт
#полиция
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Два самолёта столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб
02 июня 2024, 21:18

Фото: iStock/umdash9

Два самолёта Як-52 столкнулись на авиашоу в Португалии. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что авиашоу проходило в городе Бежа. Несколько самолётов поднялись в небо, после чего один из пилотов потерял управление, начал резко набирать высоту и столкнулся с другим самолётом.


Первое воздушное судно рухнуло, в результате чего пилот погиб. При падении произошёл взрыв, что видно на опубликованных кадрах.

Пилот второго самолёта смог посадить судно. Однако он получил серьёзные травмы, его экстренно госпитализировали.

Уточняется, что в показательном выступлении принимали участие лётчики из Испании и Португалии, входящие в состав команды Yakstars. В момент столкновения они выполняли фигуры высшего пилотажа.

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#столкновение
#лётчики
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