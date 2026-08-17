Пассажирка из Гонконга привезла в Шереметьево украшения на 7 млн рублей
Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий на сумму свыше 7 млн рублей. Украшения обнаружили у 40-летней гражданки России, прилетевшей из Гонконга. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Женщина выбрала «зеленый» коридор, однако попала под выборочную проверку. Металлодетектор показал наличие украшений под одеждой: пять браслетов Van Cleef & Arpels пассажирка соединила на шее, превратив их в импровизированное колье.
Кроме того, таможенники нашли на россиянке кольца, серьги и браслеты Bulgari, Cartier и Messika. В чемодане среди личных вещей лежали еще десять браслетов, столько же пар серег, кольцо и три цепочки с кулонами этих марок.
Пассажирка пояснила, что купила драгоценности для себя и родственников. Эксперты установили, что изделия содержат золото 750-й пробы, платину 950-й пробы и серебро 925-й пробы. В отделке использовали бриллианты, фианиты, перламутр, оникс и сердолик.
Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.
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