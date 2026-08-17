Пассажирка из Гонконга привезла в Шереметьево украшения на 7 млн рублей

17 августа 2026, 11:00

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий на сумму свыше 7 млн рублей. Украшения обнаружили у 40-летней гражданки России, прилетевшей из Гонконга. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.