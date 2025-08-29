Пассажирка навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона самолёта
Пассажирка самолёта авиакомпании Delta Air Lines навсегда потеряла слух после разгерметизации салона во время взлёта. Об этом сообщает агентство PYOK.
Отмечается, что инцидент произошёл на внутреннем рейсе США, который в сентябре 2024 года выполнялся из Солт-Лейк-Сити в Портленд. Лишь спустя год после происшествия пострадавшая – Джейси Персер из штата Юта – решила подать иск в суд на авиакомпанию.
По словам женщины, во время набора высоты пилоты неожиданно выровняли самолёт, что привело к сбою в системе герметизации салона. В результате резкого изменения давления многие пассажиры испытали сильную боль в ушах и дискомфорт.
Некоторым пострадавшим понадобилась медицинская помощь: к месту экстренной посадки рейса подъехали скорые, которые забрали пассажиров с ухудшением состояния здоровья.
Джейси Персер утверждает, что инцидент стал причиной её полной и необратимой потери слуха, и требует возмещения морального и материального ущерба.
