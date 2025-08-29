Достижения.рф

Пассажирка навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона самолёта

PYOK: американка лишилась слуха после разгерметизации салона самолёта
Фото: iStock/ViktorCap

Пассажирка самолёта авиакомпании Delta Air Lines навсегда потеряла слух после разгерметизации салона во время взлёта. Об этом сообщает агентство PYOK.



Отмечается, что инцидент произошёл на внутреннем рейсе США, который в сентябре 2024 года выполнялся из Солт-Лейк-Сити в Портленд. Лишь спустя год после происшествия пострадавшая – Джейси Персер из штата Юта – решила подать иск в суд на авиакомпанию.

По словам женщины, во время набора высоты пилоты неожиданно выровняли самолёт, что привело к сбою в системе герметизации салона. В результате резкого изменения давления многие пассажиры испытали сильную боль в ушах и дискомфорт.

Некоторым пострадавшим понадобилась медицинская помощь: к месту экстренной посадки рейса подъехали скорые, которые забрали пассажиров с ухудшением состояния здоровья.

Джейси Персер утверждает, что инцидент стал причиной её полной и необратимой потери слуха, и требует возмещения морального и материального ущерба.

Анастасия Чинкова

