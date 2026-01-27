Пассажирка отомстила попутчице в самолете за откинутое кресло — видео
Пассажирка Qatar Airways положила ноги на подголовник поппутчицы — видео
Месть пассажирки авиакомпании Qatar Airways за откинутое кресло попутчицы попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на рейсе из Дохи в Москву. На кадрах видно, как женщина закинула ноги на откинутую спинку кресла пассажирки впереди, причем не снимая кроссовок. Пострадавшая, которой во время полета пришлось работать за ноутбуком в неудобной позе, иронично прокомментировала происходящее.
«Это свобода, вы не понимаете», — сказала она.
По данным канала, бортпроводники позже сделали туристке замечание, однако ее поведение продолжалось около 10–15 минут.