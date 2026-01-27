Во Владивостоке профессора университета арестовали за сбыт марихуаны

27 января 2026, 12:27

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Во Владивостоке арестовали профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) за покушение на сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.





По версии следствия, 22 января женщина попыталась сбыть каннабис (марихуану) общей массой 7,76 грамма в одном из мест города. Преступление она не довела до конца: правоохранители задержали фигурантку, а наркотическое вещество изъяли при осмотре места происшествия.



Женщина обвиняется по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере (ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ).





«Советским районным судом Владивостока рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Изучив материалы дела, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отметили в пресс-службе.