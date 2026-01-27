Россиянин зверски избил пожилого отца из-за запаха картошки
В Тольятти конфликт между отцом и сыном из-за запаха картошки привёл к драке и суду. Об этом информирует издание «Волга-ньюс».
Инцидент случился в начале ноября 2025 года в коммунальной квартире на улице Юбилейной. 43-летний мужчина, который в тот момент выпивал на кухне, стал высказывать 73-летнему отцу претензии из-за запаха овощей, хранившихся в шкафу.
Спор перерос в физическое столкновение: сын начал разбрасывать вещи пенсионера, угрожать ему, а затем нанёс родственнику удар по голове. Соседи, услышав шум, вмешались и разняли граждан, после чего вызвали полицию.
Медики зафиксировали у пожилого мужчины ушиб уха, контузию и гематому века. Суд рассмотрел дело, признал обвиняемого виновным и назначил ему 60 часов обязательных работ.
