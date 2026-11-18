18 ноября 2026, 05:07

В Китае 61-летнюю пассажирку арестовали на пять суток за бросание монет у самолёта

Фото: iStock/Dushlik

В Китае 61-летняя госпожа Чжоу получила пять суток административного ареста за то, что бросила монеты в двигатель самолёта. Об этом сообщает портал Jimu News.