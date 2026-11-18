Пассажирка отправилась под арест за бросание монет в двигатель самолёта
В Китае 61-летняя госпожа Чжоу получила пять суток административного ареста за то, что бросила монеты в двигатель самолёта. Об этом сообщает портал Jimu News.
Инцидент произошёл 16 ноября. Суеверная женщина вместе с семьёй собиралась лететь из провинции Хубэй на остров Хайнань. Перед посадкой она подбросила в воздух четыре монеты на удачу, но они попали в щель между дверью и упали на взлётно-посадочную полосу.
Сотрудники аэропорта заметили случившееся и остановили посадку. Специалисты почти час проверяли двигатель воздушного судна, пока не нашли все монеты. Вылет в итоге задержали на 58 минут. Госпожу Чжоу отправили под административный арест на пять суток. По словам полиции, она сожалеет о случившемся и обещала больше так не поступать.
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