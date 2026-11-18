Голливудская звезда Энн Хэтэуэй стала матерью в третий раз
Американская актриса Энн Хэтэуэй стала матерью в третий раз. Об этом сообщает портал TMZ.
Во вторник актрису заметили во время прогулки по Нью-Йорку: новорождённый ребёнок был пристёгнут у неё на груди в слинге. Напомним, что сейчас актриса вместе с супругом Адамом Шульманом уже воспитывает двоих сыновей — Джонатана и Джека. Пара предпочитает не афишировать подробности семейной жизни и старается ограждать детей от повышенного внимания общественности.
Хэтэуэй известна по фильмам «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар», «Стажёр» и другим. В 2013 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные».
Последние проекты звезды так или иначе связаны с темой материнства. В недавней «Одиссее» Кристофера Нолана она сыграла Пенелопу — жену, долгие годы ждавшую мужа и защищавшую сына, которого воплотил на экране Том Холланд.
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