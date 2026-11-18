18 ноября 2026, 04:45

Выжившая после неудачной попытки казни в США Криста Пайк попросила купить одежду

Фото: iStock/OlFedv

Выжившая после неудачной попытки смертной казни в американском штате Теннесси Криста Пайк попросила разрешить ей снова купить одежду. Об этом сообщает РИА Новости.





Ранее суд признал Пайк виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. Она должна была стать первой за 200 лет женщиной, казнённой в Теннесси, однако 30 сентября процедура с двумя смертельными инъекциями сорвалась, и осуждённую госпитализировали.





После крушения самолёта Ан-12 в Кузбассе возбудили уголовное дело

«Этому препятствует еженедельный лимит на покупки», — пояснил адвокат.