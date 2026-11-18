Выжившая после неудачной попытки смертной казни американка попросила одежду
Выжившая после неудачной попытки казни в США Криста Пайк попросила купить одежду
Выжившая после неудачной попытки смертной казни в американском штате Теннесси Криста Пайк попросила разрешить ей снова купить одежду. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее суд признал Пайк виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. Она должна была стать первой за 200 лет женщиной, казнённой в Теннесси, однако 30 сентября процедура с двумя смертельными инъекциями сорвалась, и осуждённую госпитализировали.
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После выписки 9 октября Пайк вернули в исправительный центр Debra K. Johnson и бессрочно поместили в одиночную палату тюремного лазарета. В недавней жалобе Пайк указала, что ей пришлось самостоятельно мыть кишащую тараканами душевую кабину.
Теперь же адвокат американки Брайан Роарк направил представителям генеральной прокуратуры штата письмо, в котором сообщил, что его подзащитная хочет заново приобрести некоторые вещи, которые она раздала перед попыткой казни. К их числу относится одежда.
«Этому препятствует еженедельный лимит на покупки», — пояснил адвокат.Следующее судебное заседание по делу Пайк должно состояться 1 декабря.