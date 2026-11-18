Суд оправдал отца, убившего человека при защите малолетнего сына под Хабаровском
Суд вынес оправдательный приговор отцу, который убил человека, защищая малолетнего сына в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, инцидент произошёл в селе Краснореченском. Пьяный мужчина начал оскорблять отца мальчика и ударил его доской на глазах у ребёнка. Пострадавший не стал ввязываться в драку: посадил сына в машину и уехал.
Однако нападавший бросился следом — догнал автомобиль, протаранил его и кинулся на мужчину с битой, угрожая убить мальчика. В ответ отец схватил нож и ударил агрессора в грудь. Тот скончался на месте. Следствие возбудило уголовное дело о превышении пределов необходимой самообороны, однако суд признал мужчину невиновным. Его оправдали.
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