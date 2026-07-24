Пассажирка поездка планирует обратиться в транспортную прокуратуру из-за домогательств
Во время поездки на поезде «Самара–Москва» произошёл неприятный инцидент. Одна из пассажирок заявила, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, который ехал с ней в одном вагоне. Об этом сообщает «Москва 24».
По словам девушки, она спала, когда почувствовала, что попутчик начал к ней прикасаться. Проснувшись, пассажирка испытала сильный стресс и не смогла сдержать эмоций.
Когда девушка потребовала объяснений, мужчина, по её словам, попытался оправдаться, заявив, что «просто хотел сделать массаж». Однако такое объяснение пассажирку не убедило.
После случившегося сотрудники поезда переселили девушку в другое купе, чтобы она могла продолжить поездку в безопасности.
Теперь пассажирка намерена обратиться в правоохранительные органы и транспортную прокуратуру. Она рассчитывает, что по факту произошедшего будет проведена проверка, а действиям мужчины дадут правовую оценку.
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