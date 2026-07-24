Пассажирка поездка планирует обратиться в транспортную прокуратуру из-за домогательств

24 июля 2026, 17:20

Пассажирка поезда «Самара–Москва» заявила о домогательствах со стороны попутчика

Фото: Istock / aapsky

Во время поездки на поезде «Самара–Москва» произошёл неприятный инцидент. Одна из пассажирок заявила, что стала жертвой домогательств со стороны мужчины, который ехал с ней в одном вагоне. Об этом сообщает «Москва 24».