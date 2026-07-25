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«Спи»: бывший муж связал женщине ноги, заклеил рот, надел наручники, резал ножом и топил. Она выжила благодаря одному обстоятельству

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Анастасия прожила с Сергеем 12 лет и воспитывала с ним двух дочерей. После решения о разводе конфликт между супругами обострился. В июле 2025 года мужчина напал на жену в ее доме. Женщина получила тяжелые травмы, но смогла выбраться к соседям и дождаться помощи. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Знакомство началось с обмана

Анастасия познакомилась с Сергеем в 17 лет. При первой встрече он представился Сашей и назвал другой возраст. Мужчина уменьшил его на 15 лет. Позже правда раскрылась. Настя решила, что избранник просто боялся ее потерять. Однако этот эпизод стал первым тревожным сигналом. Через год у пары родилась первая дочь. Затем в семье появился второй ребенок. Отношения постепенно ухудшались. По словам Анастасии, Сергей часто обманывал ее и проявлял тяжелый характер.

Решение о разводе и переезд с детьми

В итоге женщина решила развестись. Она переехала с дочерьми из квартиры в недостроенный дом. Отец помог ей привести жилье в порядок и сделать ремонт. Сергей, как утверждает Анастасия, не хотел мириться с разводом. Его не устраивал вопрос раздела имущества и алиментов на детей.

Нападение в доме произошло 13 июля

Вечером 13 июля 2025 года Сергей привез дочерей домой после отдыха на пляже. Девочкам он велел остаться в машине. Сам мужчина зашел в дом, где находилась Анастасия. По данным следствия, он напал на супругу, связал ей ноги скотчем и надел наручники. Затем заклеил женщине рот, чтобы она не смогла позвать на помощь. Одна из дочерей услышала шум и побежала в дом. Отец прогнал ребенка. Девочка поняла, что матери угрожает опасность, и отправилась к соседям за помощью.

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Женщина притворилась мертвой и спаслась

Сергей отвел Анастасию в ванную. Там он нанес ей тяжелые травмы канцелярским ножом и пытался утопить ее. Женщина сопротивлялась, но от потери крови несколько раз теряла сознание. Очнувшись, она вновь увидела мужа рядом. Перед очередной попыткой утопить супругу он сказал ей: «Спи». Анастасия решила притвориться мертвой. Через некоторое время мужчина ушел. Тогда она открыла глаза, выбралась из ванной и направилась к соседям через окно. Женщина едва могла двигаться, но думала о дочерях и хотела выжить. Соседи вызвали помощь и позвонили ее отцу. После этого Анастасия снова потеряла сознание.

Реанимация и показания следователям

Скорая помощь доставила пострадавшую в реанимацию. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ. Медики зафиксировали серьезные повреждения рук, мышц и сухожилий. Анастасия оставалась в сознании, однако не могла двигаться. Позже она рассказала, что слышала происходящее вокруг и каждую секунду боролась за жизнь. Через три дня после нападения женщина смогла дать показания. Сергея задержали.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Сергея признали виновным в покушении на убийство и отправили в колонию. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Анастасии предстоит длительная реабилитация после пережитого нападения. Женщина намерена восстановить здоровье и вернуться к обычной жизни вместе с дочерьми.
Дарья Осипова

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