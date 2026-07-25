«Спи»: бывший муж связал женщине ноги, заклеил рот, надел наручники, резал ножом и топил. Она выжила благодаря одному обстоятельству
Анастасия прожила с Сергеем 12 лет и воспитывала с ним двух дочерей. После решения о разводе конфликт между супругами обострился. В июле 2025 года мужчина напал на жену в ее доме. Женщина получила тяжелые травмы, но смогла выбраться к соседям и дождаться помощи. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Знакомство началось с обманаАнастасия познакомилась с Сергеем в 17 лет. При первой встрече он представился Сашей и назвал другой возраст. Мужчина уменьшил его на 15 лет. Позже правда раскрылась. Настя решила, что избранник просто боялся ее потерять. Однако этот эпизод стал первым тревожным сигналом. Через год у пары родилась первая дочь. Затем в семье появился второй ребенок. Отношения постепенно ухудшались. По словам Анастасии, Сергей часто обманывал ее и проявлял тяжелый характер.
Решение о разводе и переезд с детьмиВ итоге женщина решила развестись. Она переехала с дочерьми из квартиры в недостроенный дом. Отец помог ей привести жилье в порядок и сделать ремонт. Сергей, как утверждает Анастасия, не хотел мириться с разводом. Его не устраивал вопрос раздела имущества и алиментов на детей.
Нападение в доме произошло 13 июляВечером 13 июля 2025 года Сергей привез дочерей домой после отдыха на пляже. Девочкам он велел остаться в машине. Сам мужчина зашел в дом, где находилась Анастасия. По данным следствия, он напал на супругу, связал ей ноги скотчем и надел наручники. Затем заклеил женщине рот, чтобы она не смогла позвать на помощь. Одна из дочерей услышала шум и побежала в дом. Отец прогнал ребенка. Девочка поняла, что матери угрожает опасность, и отправилась к соседям за помощью.
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