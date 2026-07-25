25 июля 2026, 03:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Анастасия прожила с Сергеем 12 лет и воспитывала с ним двух дочерей. После решения о разводе конфликт между супругами обострился. В июле 2025 года мужчина напал на жену в ее доме. Женщина получила тяжелые травмы, но смогла выбраться к соседям и дождаться помощи. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство началось с обмана Решение о разводе и переезд с детьми Нападение в доме произошло 13 июля Женщина притворилась мертвой и спаслась Реанимация и показания следователям Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Знакомство началось с обмана

Решение о разводе и переезд с детьми

Нападение в доме произошло 13 июля

Позвала нового возлюбленного забрать вещи у бывшего, а сама стала соучастницей его убийства: подробности страшной истории из Уфы

Женщина притворилась мертвой и спаслась

Реанимация и показания следователям

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы