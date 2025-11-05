Жителя Ростова-на-Дону подозревают в жестокой расправе над сожительницей
В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в жестокой расправе над сожительницей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По версии следствия, 1 ноября 27-летняя девушка пришла домой позже, чем обещала, что вызвало гнев у её сожителя. Мужчина сначала задушил избранницу, а затем заколол её ножом. Удар пришёлся в область шеи.
От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Подозреваемого уже задержали и поместили под стражу.
