Жителя Ростова-на-Дону подозревают в жестокой расправе над сожительницей

05 ноября 2025, 19:16

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в жестокой расправе над сожительницей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.