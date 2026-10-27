Пассажирка выпала из трамвая в Москве
Пассажирка выпала из трамвая при его сходе с рельсов на севере Москвы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
По его информации, авария произошла на улице Костякова. Ее причиной, предварительно, могло стать попадание на рельсы инородного предмета. Всего в момент инцидента в вагоне находились 20 человек.
Пострадавшую экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук. Сейчас за женщиной наблюдают врачи, которые оценивают ее состояние как тяжелое. Движение трамваев на участке задерживается.
Как добавили в столичном дептрансе, с рельсов сошли две тележки трамвая №27. Управлял транспортом водитель, который прошел предрейсовый медицинский осмотр. Вскоре на место оперативно прибыли сотрудники городских служб.
Причины и обстоятельства происшествия выяснит специальная комиссия совместно со специалистами Московского метрополитена и производителя трамваев.
Читайте также: