Пассажирка выпала из трамвая в Москве

27 октября 2026, 12:34

В Москве пассажирка выпала из сошедшего с рельсов трамвая, ее госпитализировали

Фото: iStock/DarthArt

Пассажирка выпала из трамвая при его сходе с рельсов на севере Москвы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».