В Сибири студентка шла от друга и умерла
В Красноярском крае погибла малолетняя студентка колледжа. По предварительным данным, девушка замёрзла насмерть, возвращаясь от друга. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл в Ачинске. По данным телеграм-канала, Аня (имя изменено) 25 октября около трех часов ночи вышла из дома друга, после чего связь с ней пропала. Днём её тело без признаков насильственной смерти обнаружили.
Региональное управление СК проводит проверку по факту произошедшего. Известно, что погибшая училась в местном колледже, занималась волонтёрством и увлекалась компьютерными играми.
Ранее под Череповцом нашли труп бизнесмена с ножевыми ранениями. Предварительно, преступление могло совершаться в период с 23 по 26 октября.
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