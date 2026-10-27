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В Сибири студентка шла от друга и умерла

SHOT: В Ачинске студентка шла от друга и замерзла насмерть
Фото: istockphoto/Motortion

В Красноярском крае погибла малолетняя студентка колледжа. По предварительным данным, девушка замёрзла насмерть, возвращаясь от друга. Об этом сообщает SHOT.



Инцидент произошёл в Ачинске. По данным телеграм-канала, Аня (имя изменено) 25 октября около трех часов ночи вышла из дома друга, после чего связь с ней пропала. Днём её тело без признаков насильственной смерти обнаружили.

Региональное управление СК проводит проверку по факту произошедшего. Известно, что погибшая училась в местном колледже, занималась волонтёрством и увлекалась компьютерными играми.

Ранее под Череповцом нашли труп бизнесмена с ножевыми ранениями. Предварительно, преступление могло совершаться в период с 23 по 26 октября.

Никита Кротов

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