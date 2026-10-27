Подозреваемого в убийстве тещи и ребенка видели в Ленобласти

27 октября 2026, 11:32

Baza: Подозреваемого в убийстве тещи и мальчика видели в Ленобласти, его ищут

Фото: istockphoto/blinow61

В Ленобласти заметили учителя математики, подозреваемого в убийстве двухлетнего ребёнка и тёщи. Об этом пишет Baza.