Подозреваемого в убийстве тещи и ребенка видели в Ленобласти
В Ленобласти заметили учителя математики, подозреваемого в убийстве двухлетнего ребёнка и тёщи. Об этом пишет Baza.
По данным СМИ, Дмитрия Накарякова заметили в «Пятёрочке» посёлка Дружная Горка. По сообщениям местных жителей, мужчина купил спиртное и попал на камеру видеонаблюдения. Кадры распространили в местных сообществах, а глава одного из поселений попросил жителей помочь полиции установить местонахождение подозреваемого.
40-летний Накаряков работал учителем физкультуры, а несколько лет назад переучился на преподавателя математики. Его гражданская жена, 32-летняя Анастасия, преподавала в той же школе историю и обществознание. Недавно Дмитрий вернулся из Курской области и предложил женщине расстаться, однако продолжил жить с ней, маленьким сыном и тёщей.
Позже в их квартире в Петербурге нашли тело мальчика, спрятанное в холодильнике, и его 58-летнюю бабушку со следами насильственной смерти. Анастасия также подверглась нападению, но смогла спастись через окно первого этажа. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.
В квартире обнаружили две записки Дмитрия. В одной он обвинял Анастасию в измене и сомневался в своём отцовстве, во второй сообщил родителям о своих сбережениях. Накарякова продолжают разыскивать.
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