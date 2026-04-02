Пассажирка задохнулась в самолете из-за действий экипажа

People: Пассажирка задохнулась в самолете из-за ошибки экипажа в США

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

В марте 2024 года на рейсе авиакомпании Korean Air, следовавшем из Вирджинии (США) в Сеул (Южная Корея), скончалась 33-летняя сотрудница американского Минобороны Порша Тиниша Браун. Об этом пишет People.





Подробности трагедии, включая текст иска к авиаперевозчику, обнародовали апреле 2026 года. По данным документа, женщина летела с тремя друзьями.



Спустя 12 часов после вылета и второго приема пищи она пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в туалет. Вскоре экипаж объявил на борту поиск медиков. Друзья нашли Браун в хвосте самолета — она сидела на полу, сжимала грудную клетку и повторяла, что не может дышать.



После того как сотрудники Korean Air надели на нее кислородную маску, пассажирка потеряла сознание. Попутчики ввели ей адреналин, однако это не помогло. Лайнер экстренно посадили в Осаке (Япония), где по прибытии в больницу врачи констатировали смерть.



В иске утверждается, что гибели можно было избежать, если бы члены экипажа действовали иначе. Согласно информации, они неправильно подключили маску к кислородному баллону и делали это впервые.





«Экипаж попеременно паниковал», — говорится в тексте иска.



