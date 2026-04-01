Самолет не смог сесть с первого раза из-за ошибки пилотов

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

В аэропорту Нью-Йорка пилоты Republic Airways перепутали частоту связи с диспетчерами, что привело к уходу на второй круг. Об этом пишет The New York Post.



Инцидент произошел 15 марта в аэропорту Ла-Гуардия. Экипаж связался с диспетчерской вышкой международного аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в 16 километрах от пункта назначения. Когда сотрудница аэродрома уточнила местоположение воздушного судна и предложила связаться с нужной вышкой, пилот воскликнул: «Это безумие».

В результате лайнеру пришлось выполнить дополнительный круг в ожидании разрешения на посадку. После уточнения данных борт благополучно приземлился в авиагавани.

Бывший председатель Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Самволт, имеющий 31-летний опыт полетов и 24 года работы в гражданской авиации, назвал произошедшее беспрецедентным случаем.

Никита Кротов

