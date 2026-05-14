Пассажирки спасались на ходу: в Волгограде такси наполнилось дымом во время поездки
В Волгограде четыре девушки были вынуждены выпрыгнуть из движущегося такси после того, как салон автомобиля начал стремительно заполняться густым дымом. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По словам одной из пассажирок по имени Валерия, поездка быстро превратилась в настоящий кошмар.
Девушки рассказали, что сразу после посадки почувствовали запах гари, однако сначала не придали этому особого значения. Ситуация резко ухудшилась спустя несколько минут: водитель внезапно затормозил и едва не столкнулся с автомобилем впереди.
После этого запах стал настолько сильным, что пассажиркам стало тяжело дышать. Через несколько секунд из водительского сиденья начал валить густой дым.
По словам Валерии, девушки запаниковали и начали просить водителя остановить машину, однако мужчина продолжал движение и никак не реагировал на происходящее.
У пассажирок начала кружиться голова, и одна из них в панике решила выпрыгнуть из автомобиля прямо на ходу. Остальные последовали её примеру. В результате девушки получили ссадины и царапины, а также испытали сильнейший стресс.
После происшествия Валерия обратилась в службу поддержки такси. Там ей сообщили, что данный водитель больше не будет назначаться на её заказы, а позднее добавили, что в отношении мужчины были применены санкции. Какие именно меры приняли в компании, уточнять не стали.
