Пассажирку не пустили на рейс с подарком
Авиакомпания «Азимут» не пустила на борт пассажирку с небольшой картиной. Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, Москва».
По информации источника, женщина проходила предполетный досмотр с чемоданом и картиной размером 40×50 см, которую написала сама и везла в подарок.
Сотрудница авиаперевозчика заявила, что в салон разрешается проносить только один предмет. Затем пассажирке предложили сложить картину пополам и убрать в чемодан, однако после этого ей всё равно не разрешили взять поклажу в самолёт.
«Я не могла оставить картину, потому что я ее нарисовала сама в подарок с большими эмоциями. Никакой документ об отказе в посадке на рейс мне тоже не дали», — добавила россиянка.Попутчики предлагали взять картину в свой багаж, но представитель авиакомпании пригрозил вызвать охрану. Перевозчик также отказался принять дополнительную плату за ручную кладь. В результате пассажирка пропустила транзитный рейс в Стамбул и следующий перелёт в Европу.