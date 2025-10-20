Пассажирку не пустили на рейс с подарком

20 октября 2025, 14:35

Авиакомпания «Азимут» не пустила россиянку с картиной на рейс

Фото: istockphoto/Sitikka

Авиакомпания «Азимут» не пустила на борт пассажирку с небольшой картиной. Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, Москва».





По информации источника, женщина проходила предполетный досмотр с чемоданом и картиной размером 40×50 см, которую написала сама и везла в подарок.



Сотрудница авиаперевозчика заявила, что в салон разрешается проносить только один предмет. Затем пассажирке предложили сложить картину пополам и убрать в чемодан, однако после этого ей всё равно не разрешили взять поклажу в самолёт.



