Съеденная трехметровым неуловимым питоном кошка погубила его

20 октября 2025, 14:32

Thaiger: трехметровый питон в Таиланде съел кошку и умер

Фото: istockphoto/agus fitriyanto

В Таиланде питон, которого местные не могли выследить больше месяца, проглотил домашнюю кошку и погиб. Об этом сообщает The Thaiger.





Трёхметровую змею обнаружили в придорожных кустах Паттайи. Она почти не шевелилась, а её брюхо было сильно вздутым — по очертаниям стало ясно, что внутри крупная кошка.



Спасатели забрали рептилию, но ветеринарам её спасти не удалось. Предполагается, что добыча оказалась для змеи слишком крупной.



Местный житель Аттасит Фуангчароен заявил, что узнал змею и видел её в тех местах более месяца.





«Мы видели эту змею. Она ползала здесь больше месяца. Каждый раз, когда мы вызывали спасателей, она исчезала до их приезда», — сказал он.