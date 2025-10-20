Под окнами многоэтажки в Перми обнаружили разорванное женское тело
В Перми под окнами одного из многоквартирных домов обнаружили разорванные женские ноги, торс и голову. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в ЖК «Гулливер». На месте обнаружения фрагментов тела сейчас работают следователи. Местные жители предполагают, что пострадавшая могла упасть с высоты на перила.
Иных подробностей дела не приводится.
Ранее в этот день суд в Уфе вынес приговор местному жителю, который выбросил жену из окна на глазах у четырёхлетней дочери. Мужчина отказывается признавать свою вину. Подробнее о трагедии читайте в материале «Радио 1».
