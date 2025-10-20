В Москве пьяный лихач насмерть сбил пешехода и сжег авто
В Москве пьяный водитель насмерть сбил пешехода и сжег автомобиль, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Лихач разъезжал в темное время суток и не заметил мужчину, перебегавшего дорогу. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший скончался.
Осознав последствия, автомобилист уничтожил машину, чтобы избавиться от улик, однако его быстро поймали. Из-за своей невнимательности он оставил на месте ДТП государственные номера.
В итоге личность виновника аварии установили. Спустя некоторое время за ним пришли полицейские. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Читайте также: