У Boeing с пассажирами на борту отвалилось переднее шасси прямо перед вылетом

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У Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines из Америки отвалилось и покатилось по склону шасси прямо перед вылетом.
Daily Mail пишет, что ЧП случилось с самолетом, который летел из Атланты (США) в Боготу (Колумбия) 20 января прямо перед вылетом.
Лайнер был на взлетно-посадочной полосе и проводил подготовку ко взлёту. В момент ЧП на борту лайнера были 184 пассажира.
Ранее сообщалось, что у 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут отозвать лицензии на полёты. Виной тому тренажёр Boeing 757/767, который был установлен с нарушениями законодательства.
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Лайнер был на взлетно-посадочной полосе и проводил подготовку ко взлёту. В момент ЧП на борту лайнера были 184 пассажира.
«Да, мы видели, как колесо скатилось. Похоже, оно съехало с взлетно-посадочной полосы и, вероятно, идет вниз по склону»,-сказал один из пилотов.После происшествия борт отбуксировали обратно на перрон. Пассажиры были эвакуированы и пересажены на резервный борт.
Ранее сообщалось, что у 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут отозвать лицензии на полёты. Виной тому тренажёр Boeing 757/767, который был установлен с нарушениями законодательства.
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Мария Фирсова