В Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж

30 августа 2025, 14:39

В Краснодарском крае двое школьников пострадали из-за обрушения старого гаража

Фото: iStock/lusia599

В Краснодарском крае проводится проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних, детей придавило рухнувшей стеной старого гаража. Об этом информирует краевое управление МВД.