В Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж

В Краснодарском крае двое школьников пострадали из-за обрушения старого гаража
В Краснодарском крае проводится проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних, детей придавило рухнувшей стеной старого гаража. Об этом информирует краевое управление МВД.



Инцидент произошел в поселке Плодородный. Два мальчика семи и восьми лет оказались в заброшенной кирпичной постройке, где на них рухнула стена высотой два метра. Дети получили травмы и были доставлены в больницу.

Владелец гаража пытался поддержать крышу с помощью палок, чтобы предотвратить её обрушение. Здание находилось в аварийном состоянии уже несколько месяцев. Детали произошедшего выясняются.

