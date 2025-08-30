В Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж
В Краснодарском крае двое школьников пострадали из-за обрушения старого гаража
В Краснодарском крае проводится проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних, детей придавило рухнувшей стеной старого гаража. Об этом информирует краевое управление МВД.
Инцидент произошел в поселке Плодородный. Два мальчика семи и восьми лет оказались в заброшенной кирпичной постройке, где на них рухнула стена высотой два метра. Дети получили травмы и были доставлены в больницу.
Владелец гаража пытался поддержать крышу с помощью палок, чтобы предотвратить её обрушение. Здание находилось в аварийном состоянии уже несколько месяцев. Детали произошедшего выясняются.
