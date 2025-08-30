Подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке в Свердловской области
Подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке в Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В Арамиле произошла трагедия, в результате которой 13-летний подросток получил серьезные травмы. Мальчик вместе с друзьями гулял по улице Мира, когда начался дождь. Они заметили открытую трансформаторную будку и решили укрыться в ней.
Из-за любопытства парень решил залезть на металлические ящики внутри будки. Неожиданно он задел высоковольтный провод левой рукой и получил сильный ожог. Несмотря на боль, несовершеннолетний смог самостоятельно спуститься, после чего его друзья вызвали скорую помощь.
Медики не смогли спасти руку школьника, и конечность была ампутирована по локоть. Мать пострадавшего утверждает, что трансформаторная будка не была закрыта, и замок на двери появился только после несчастного случая. По ее заверению, будка не была ограждена и не имела предупреждающих табличек. Женщина обратилась в полицию.
