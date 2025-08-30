Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и не выжил
Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в Гонконге. Об этом пишет South China Morning Post.
Инцидент произошел в пятницу, 29 августа, в Диснейленде на территории специального административного района Китая. 53-летний мужчина, страдающий хроническим заболеванием, потерял сознание во время катания на аттракционе и вскоре впал в кому.
Его срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Предварительное расследование не выявило никаких нарушений безопасности на аттракционе.
