Достижения.рф

Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и не выжил

SCMP: Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе в Гонконге
Фото: iStock/Chris Bucanac

Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в Гонконге. Об этом пишет South China Morning Post.



Инцидент произошел в пятницу, 29 августа, в Диснейленде на территории специального административного района Китая. 53-летний мужчина, страдающий хроническим заболеванием, потерял сознание во время катания на аттракционе и вскоре впал в кому.

Его срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Предварительное расследование не выявило никаких нарушений безопасности на аттракционе.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0