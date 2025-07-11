Появились подробности смерти мотоциклиста, встретившегося с медведем в Румынии

11 июля 2025, 19:21

People: растерзанный медведем в Румынии мотоциклист сделал с ним селфи

Фото: istockphoto/JNevitt

Мотоциклист, растерзанный медведем в Румынии, сделал с ним селфи перед смертью и давал еду, пишет People. О нападении сообщалось неделю назад. Все произошло на маршруте для туристов Трансфэгэрашан.





Мужчину обнаружили спасатели, когда он был уже мертв. Тело лежало в овраге, чья глубина составила примерно 80 метров. Представители экстренных служб подчеркивали, что жертве не помогла даже экипировка.





«Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Телефон итальянского туриста тоже нашли, и там были снимки перед нападением. На них медведь все ближе и ближе. Фото, крупным планом», — прокомментировал глава управления лесного хозяйства Арманд Кирилойю.

