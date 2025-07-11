Под Волгоградом водоворот в реке Хопер затянул на дно 12-летнюю девочку
В Урюпинском районе Волгоградской области 12-летняя девочка утонула во время купания в реке Хопер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ребенок отдыхал вместе с родственниками на необорудованном пляже. Когда девочка решила поплавать, ее затянул на дно водоворот. Также в омут попала взрослая женщина, но ей удалось выбраться самой.
Для поисков ребенка на место происшествия направлены аварийно-спасательные подразделения, в том числе водолазы. В настоящее время точные обстоятельства произошедшего выясняют следователи. В ведомстве также призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах.
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