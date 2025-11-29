Достижения.рф

Пассажиров эвакуировали с рейса на фоне анонимного сообщения о минировании

Mash: Авиаперелет в Москву отменили из-за угрозы взрыва на рейсе
Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Авиарейс из Петропавловска-Камчатского в Москву экстренно отменили после получения информации о возможном наличии взрывчатки на борту.



Как сообщает Amur Mash, инцидент произошел, когда пассажиры уже заняли свои места в салоне.

Экипаж самолета получил тревожный сигнал. Присутствующих срочно попросили покинуть лайнер для обеспечения их безопасности. По словам очевидцев, после эвакуации всех людей проверили и отпустили по домам. Вылет перенесли на следующий день.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и кинологи. Специалисты проводят тщательный осмотр воздушного судна и багажа для проверки достоверности полученных данных.

Авиакомпания и правоохранительные органы принимают все необходимые меры, Расследование продолжается.

Никита Кротов

