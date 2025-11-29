Пассажиров эвакуировали с рейса на фоне анонимного сообщения о минировании

29 ноября 2025, 13:21

Mash: Авиаперелет в Москву отменили из-за угрозы взрыва на рейсе

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Авиарейс из Петропавловска-Камчатского в Москву экстренно отменили после получения информации о возможном наличии взрывчатки на борту.