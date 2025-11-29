Пассажиров эвакуировали с рейса на фоне анонимного сообщения о минировании
Авиарейс из Петропавловска-Камчатского в Москву экстренно отменили после получения информации о возможном наличии взрывчатки на борту.
Как сообщает Amur Mash, инцидент произошел, когда пассажиры уже заняли свои места в салоне.
Экипаж самолета получил тревожный сигнал. Присутствующих срочно попросили покинуть лайнер для обеспечения их безопасности. По словам очевидцев, после эвакуации всех людей проверили и отпустили по домам. Вылет перенесли на следующий день.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и кинологи. Специалисты проводят тщательный осмотр воздушного судна и багажа для проверки достоверности полученных данных.
Авиакомпания и правоохранительные органы принимают все необходимые меры, Расследование продолжается.
Читайте также: