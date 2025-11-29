Труп младенца обнаружили на предприятии по утилизации мусора в Подмосковье
В Московской области на предприятии по утилизации мусора нашли труп новорожденного ребенка.
Об этом сообщает источник издания «Известия». По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружили. Причина случившегося пока остается неизвестной.
Тело в одеяле увидел сортировщик на комплексе по переработке отходов «Север», расположенном в деревне Сахарово.
Ранее также сообщалось о трагическом инциденте в Узловском районе Тульской области, где мужчина погиб в дробильной машине во время переработки деревянной продукции.
