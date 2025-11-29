В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
В Санкт-Петербурге пациент избил фельдшера и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло 28 ноября около 11:00 возле дома №100 на Народной улице, когда бригада скорой помощи приехала на вызов. Вскоре 27-летнего медика с травмами средней степени тяжести госпитализировали.
В настоящее время нападавшего ищет полиция. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что подростки закидали камнями десятилетнего мальчика на улице Мариенко в Калининграде.
Читайте также: