В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге пациент избил фельдшера и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, все произошло 28 ноября около 11:00 возле дома №100 на Народной улице, когда бригада скорой помощи приехала на вызов. Вскоре 27-летнего медика с травмами средней степени тяжести госпитализировали.

В настоящее время нападавшего ищет полиция. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лидия Пономарева

