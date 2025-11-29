Пытавшегося поджечь здание суда в Грузии оппозиционера задержали
В Тбилиси сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционного политика Алеко Элисашвили после его попытки поджога канцелярии городского суда.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии. Данные приводит «Газета.ру».
По информации ведомства, Элисашвили, являющийся одним из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело», пытался поджечь здание на рассвете в субботу.
4 октября в стране прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых жители выбирали мэров городов и депутатов городских собраний. В тот же день оппозиция организовала акцию протеста в столице, которая переросла в столкновения с полицией.
Поводом для протестов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить интеграцию в Европейский союз.
Демонстранты требовали отставки властей и возобновления курса на вступление в региональное содружество. В ответ полицейские применили дубинки и водометы против протестующих.
