Пытавшегося поджечь здание суда в Грузии оппозиционера задержали

29 ноября 2025, 12:43

Оппозиционного политика в Тбилиси задержали при попытке поджога здания суда

Фото: istockphoto/bruev

В Тбилиси сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционного политика Алеко Элисашвили после его попытки поджога канцелярии городского суда.