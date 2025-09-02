Под Иркутском мужчина разнес магазин из-за запрета на продажу водки — видео
В Иркутской области местный житель разнес продуктовый магазин из-за запрета на продажу водки 1 сентября. Видео происшествия поделились в telegram-канале Readovka.
Мужчина пришел в продуктовый, чтобы приобрести водку и отметить День знаний. Так как в регионе 1 сентября ввели запрет на продажу алкоголя, ему отказали. Это стало поводом для того, чтобы он начал сносить стеллажи и бить бутылки об пол.
При этом мужчина успел выпить водку прямо в магазине. Теперь ему грозит уголовная ответственность за порчу имущества.
