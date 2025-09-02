Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в особенный день
Пассажир рейса Алматы — Казань в день своего рождения едва не скончался на борту.
По данным Mash, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание: давление упало до 70/30, пульс почти не прослушивался. На помощь пришла врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач; ей ассистировали две медсестры-пассажирки из Алматы — Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева.
Женщины быстро сделали укол прямо на высоте, после чего пострадавший пришёл в себя. Самолёт экстренно сел, и мужчину доставили в больницу.
