Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в особенный день

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажир рейса Алматы — Казань в день своего рождения едва не скончался на борту.



По данным Mash, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание: давление упало до 70/30, пульс почти не прослушивался. На помощь пришла врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач; ей ассистировали две медсестры-пассажирки из Алматы — Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева.

Женщины быстро сделали укол прямо на высоте, после чего пострадавший пришёл в себя. Самолёт экстренно сел, и мужчину доставили в больницу.

